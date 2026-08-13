«Зенит» предложил контракт русскоязычному бразильцу

Бразильский защитник «Зенита» Нино может подписать с клубом новый контракт, сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, южноамериканцу предложили новый трудовой договор до 30 июня 2030 года. В настоящее время сторона футболиста обдумывает предложение.

Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до 2028-го.

В 3-м туре чемпионата России «Зенит» проиграл «Родине». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2.

Счет на 23-й минуте открыл Максим Глушенков: он перехватил мяч, вышел один на один с вратарем и поразил ворота. На 59-й минуте Артур Гарибян забил головой после навеса, но арбитр Игорь Капленков сначала отменил гол из-за падения защитника «Зенита» в штрафной. После вмешательства VAR судья пересмотрел эпизод и засчитал взятие ворот — 1:1. На 65-й минуте Гарибян оформил дубль, замкнув передачу Солтмурада Бакаева в касание в дальний угол — 1:2.

Ранее форвард «Родины» установил уникальный рекорд РПЛ в матче с «Зенитом».