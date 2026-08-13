Забарный обрезал Сафонова на командном фото «ПСЖ» после Суперкубка УЕФА

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Украины Илья Забарный после матча за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы» из Бирмингема опубликовал общекомандное фото в на своей странице в соцсети.

Футболист использовал технический монтаж, чтобы скрыть лицо российского вратаря Матвея Сафонова, попавшего в кадр — Забарный сплющил лицо партнера по клубу, после чего выложил фото в сеть.

Встреча, которая состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» 12 августа, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте игры, «Астон Вилла» сравняла на 45-й минуте благодаря голу 17-летнего Брайана Маджо. Победный мяч для «ПСЖ» забил Дезире Дуэ, который отличился на 61-й минуте.

В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «ПСЖ» выиграл 10 из 12 трофеев после ухода Мбаппе.