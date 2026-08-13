Лыжник Клебо рассказал о своей позиции по допуску россиян

Лыжник Клебо заявил, что не изменил свою позицию по допуску россиян

Многократный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что не изменил своей позиции по допуску российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Nettavisen.

По его словам, несмотря на это, он не имеет веса на решения Международной федерации лыжных гонок и сноубординга (FIS) в вопросе допуска или недопуска россиян.

«Я по-прежнему придерживаюсь той же позиции, которая была у меня все это время, но решения принимаю не я. Да и повлиять на это я никак не могу, поэтому остается лишь принимать то, что будет решено», — заявил Клебо.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го FIS продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее лыжник Александр Большунов рассказал, как ему за день отказали в нейтральном статусе.