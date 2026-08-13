«Локомотив» снова отказал «Галатасараю» в продаже Батракова

Пполузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не перейдет в стамбульский «Галатасарай». Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб намерен расплатиться за российского футболиста пятью платежами, растянутыми на 2,5 года. Руководство «железнодорожников» подобный вариант не устроило, что привело к срыву сделки.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл. 21-летний Батраков в сезоне-2025/26 провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 передач. В текущем сезоне на его счету три игры и одна голевая передача.

Ранее Алексей Батраков потребовал от «Локомотива» отпустить его в другой клуб.