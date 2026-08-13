Ротенберг назвал сроки возвращения сборной России по хоккею

Тренер Ротенберг заявил, что IIHF вернет сборную России на ЧМ после победы в CAS

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Международная федерации хоккея (IIHF) будет вынуждена допустить сборную России до международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, российская сторона сможет выиграть судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

«Будет суд. Уверен в том, что мы этот суд в CAS выиграем. Как только это произойдет, нас допустят. Это формальности, которые мы должны пройти», — отметил он.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

30 июля Совет Международной федерации хоккея вновь не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал страны, из-за которых IIHF не допустила Россию к участию в ЧМ-2027.