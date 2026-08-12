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«Можно и без ворот играть»: ветеран ЦСКА о команде

Экс-игрок ЦСКА Пономарев высказался об игре команды без нападающих
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился размышлениями на тему того, может ли армейский клуб играть без нападающего. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«ЦСКА играть без нападающих? Ага, конечно! Можно тогда и без ворот, чего уж? Надо, значит, либо этих учить, либо новых приобрести. В советское время всегда были высококлассные нападающие. Это было обязательно для каждой команды. А сейчас нападающие не обыграть, не пробить. Все за счет стандартов», — указал он.

В матче третьего тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом». Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает шестое место, набрав пять очков. В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 15 августа. Команды выйдут на поле в 16:15 по московскому времени. 18 числа армейский клуб сыграет с тольяттинским «Акроном» в рамках Кубка России.

Ранее в ЦСКА опровергли слухи о конфликте внутри клуба.

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