Российские пловчихи выиграли бронзу на чемпионате Европы

Российские пловчихи стали третьими в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026.

Команда, в состав которой вошли Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова, Кира Манохина, показала результат 3 минуты 33,69 секунды.

Золотые награди забрали спортсменки из Нидерландов, показавшие результат 3:31,89. Серебряные медали завоевали представительницы Италии (3:33,19).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее российский пловец выиграл серебро чемпионата Европы.