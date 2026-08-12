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Акинфеев отказался назвать сроки своего возвращения на поле

Акинфеев заявил, что чувствует себя хорошо, но не назвал сроков возвращения
Александр Вильф/РИА Новости

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что чувствует себя хорошо. Его слова приводит РИА Новости.

«Чувствую себя хорошо. На поле увидите, когда выйду. Но не переживайте, все хорошо», — указал он.

Акинфеев продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в одном из матчей чемпионата России весной. Восстановление было осложнено воспалением. Вратарь уже пропустил стартовые туры чемпионата России и Кубка страны.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев обратился к болельщикам.

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