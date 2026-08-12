Овечкину предложили дать Героя России

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслуживает звания Героя России. Об этом в интервью kp.ru заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

По его словам, 40-летнего хоккеиста стоит наградить высшей государственной наградой после завершения профессиональной карьеры.

«Многие говорят, надо ли его награждать российскими наградами. Я бы вообще наградил его высшей государственной наградой России, когда он закончит играть. Можно Героя, можно другой орден найти. Красивые у нас ордена есть», — заявил Степашин.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место.

Ранее в «Динамо» рассказали о разговоре с Александром Овечкиным.