Большунов рассказал, думает ли об Олимпиаде-2030

Лыжник Большунов заявил, что не думает об участии в Олимпиаде-2030

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что в данный момент не думает о предстоящей зимней Олимпиаде 2030 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Мыслей об этом нет совершенно. Я думал, что буду готовиться и выступать на этих Играх [Олимпиаде 2026 года в Милане, — прим. «Газеты.Ru»], в итоге – нет. Так же может быть и со следующими. Какой итог? Готовишься, готовишься, а толку – ноль. Ну и смысл готовиться?» — заявил Большунов.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее Большунов рассказал, как ему за день отказали в нейтральном статусе.