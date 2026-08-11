«Она ему не понадобится»: Махачев о рамке Гэрри для пояса чемпиона UFC

Чемпион UFC Махачев заявил, что Гэрри не понадобится рамка для пояса

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев в своих соцсетях прокомментировал просьбу ирландского бойца Иэна Гэрри сохранить чемпионский пояс «тепленьким» до их очного поединка.

«Тепленьким… Я думаю, ему больше рамки не понадобятся», — сказал Махачев.

Бой Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии, который состоится в ночь на 16 августа. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

Ранее Махачев возмутился качеством перчаток UFC.