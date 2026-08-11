Махачев возмутился качеством перчаток UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев выразил недовольство качеством перчаток, предоставленных организацией. Его слова передает журналист Адам Зубайраев.

«Будто в шахте работал, а не на матах. Что это? Позвоните Дане Уайту. Они из Китая? Или это подделка», — заявил Махачев.

Бой Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии, который состоится в ночь на 16 августа. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

Ранее тренер Махачева заявил, что Хабиб будет в углу бойца на поединок с Гэрри.