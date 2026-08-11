В Норвегии сообщили, когда FIS рассмотрит вопрос по допуску российских лыжников

Сальтведт: FIS может отложить решение по допуску россиян до середины сезона

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт предположил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) может отложить принятие решения по допуску российских лыжников до середины текущего сезона или позднее. Его слова приводит РИА Новости.

«Определенно существует вероятность, что FIS отложит принятие нового решения по санкциям до середины сезона или даже на более поздний срок. Хотя сигналы со стороны МОК могут изменить мнение некоторых сомневающихся членов совета FIS, сопротивление возвращению всех российских лыжников по-прежнему довольно сильное», — сказал Сальтведт.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее Александр Большунов рассказал, как ему за день отказали в нейтральном статусе.