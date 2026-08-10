В «Краснодаре» объяснили, как готовились к «Спартаку»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что ожидал увидеть костариканца Манфреда Угальде на острие атаки команды соперника.

«Мы рассчитывали, что после двух мячей в кубковом матче в ворота «Оренбурга» у них выйдет Угальде, и понимали, что Даку после двух тренировок будет не готов. С ними всегда непросто, они используют гибридные схемы, в атаке иногда используют 3-2-5, меняют позиции. Рад, что многое из задуманного получилось сделать. Ребята не растерялись», — заявил Мусаев.

Матч прошел 9 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу южан. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этой победы «Краснодар» набрал девять очков в трех турах и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив действующего чемпиона РПЛ «Зенит». «Спартак» остался с шестью очками на третьем месте.

Ранее в «Краснодаре» рассказали, как обыграли «Спартак».