Ротенберг заявил, что Канада и США хотят участия России в МЧМ-2027

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил уверенность, что российская молодежная сборная сможет принять участие в чемпионате мира 2027 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Американцы очень хотели, чтобы мы уже сейчас участвовали в чемпионате мира, написали даже официальное письмо: «Мы хотим, чтобы Россия участвовала — для нас это важно». Американцы не смотрят на политику, на которую ориентируются IIHF, Европа. Понимаете, сборная США не развивается, у них плохи дела с экономикой, потому что не получают доходы», — сказал Ротенберг.

30 июля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал страны, из-за которых IIHF не допустила Россию.