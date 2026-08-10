Боец UFC заявил, что у Махачева нет шансов против него в стойке

Боец UFC Гэрри: у Махачева нет шансов против меня в стойке

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Иэн Гэрри высказался о предстоящем бое с чемпионом в полусреднем весе Исламом Махачевым. Его слова приводит UFC Eurasia.

«Нет ни единого варианта, что я выйду из октагона без пояса на талии. Нужно снести Махачеву голову, увидеть его без сознания. Ислам никогда не дрался с таким высоким соперником, который двигается, как я. У него нет ни шанса против меня в стойке. Махачев — один из величайших бойцов поколения. Именно такого парня я хочу побить, чтобы стать чемпионом. Это моя судьба», — сказал Гэрри.

Бой Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии, который состоится в ночь на 16 августа. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

Ранее Махачев заявил, что может победить Гэрри уже в первом раунде.