В Башкортостане открылся новый многофункциональный стадион

В селе Толбазы Аургазинского района Башкортостана при поддержке АНК «Башнефть» открылся многофункциональный стадион «Аургазы Арена», сообщает пресс-служба компании.

Площадь стадиона составляет почти 2 га. На нем расположено полноразмерное футбольное поле с современным искусственным покрытием, тренировочная зона, беговые дорожки со специальным травмобезопасным покрытием, площадки для занятий баскетболом и волейболом, а также парковка. Зимой на стадионе оборудуют хоккейную коробку.

Также стадион оборудован крытой трибуной на 500 человек для проведения спортивных турниров. В здании стадиона находятся раздевалки с душевыми, судейские и тренерские комнаты, медпункт, комментаторская и пункт проката инвентаря.

Кроме того, на стадионе есть сектор для легкоатлетических дисциплин и уличными тренажерами.

Для маломобильных граждан на стадионе создали безбарьерную среду.