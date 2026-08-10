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Спорт

Мельникова и еще три российских гимнаста получили визы и поедут на ЧЕ в Хорватию

Мельникова и еще три гимнаста России получили визы и выступят на ЧЕ в Загребе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские спортсмены Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев получили визы и примут участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии, сообщили РИА Новости в диппредставительстве РФ.

«Большая работа была проделана в Москве, прежде всего МИД РФ, и нашим посольством, в итоге четверо российских спортсменов примут участие в чемпионате. Отдельной благодарности заслуживают те, кто вступился за российскую сборную по спортивной гимнастике, прежде всего руководство Хорватского гимнастического союза, которое активно подключилось к решению вопроса», — передали изданию.

Женские соревнования на чемпионате Европы по спортивной гимнастике пройдут в Загребе с 13 по 16 августа.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее в Госдуме одним словом объяснили изначальный отказ Хорватии в выдаче виз гимнасткам.

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