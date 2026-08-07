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Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» назвал сильные стороны команд

Экс-игрок Деменко: «Спартак» и «Краснодар» играют в открытый футбол

«Спартак» и «Краснодар» на старте сезона демонстрируют, что обладают индивидуальностью, и показывают яркий футбол, из-за чего сложно прогнозировать исход их очной встречи. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок московской и кубанской команд Максим Деменко.

«Мне нравится игра что «Краснодара», что «Спартака». Команды играют в открытый футбол, ни под кого не подстраиваются — у обеих есть свой почерк. Они хорошо владеют мячом, проводят быстрые атаки.

Я уже на протяжении нескольких лет говорю о том, что эти матчи всегда интересные. Сейчас важно, насколько команды готовы. Кто сильнее, кто выглядит лучше, очень сложно сказать: любая команда может как выиграть, так и проиграть», — сказал Деменко.

После двух туров Российской премьер-лиги команды идут в лидерах турнирной таблицы, набрав по шесть очков. Красно-белые располагаются выше по дополнительным показателям. «Спартак» и «Краснодар» встретятся в Москве в воскресенье, 9 августа, игра начнется в 20:00 по столичному времени.

Ранее тренер объяснил, благодаря чему «Спартак» может стать чемпионом.

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