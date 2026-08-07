Российская чемпионка ОИ и другие гимнастки не получили визы для участия в ЧЕ-2026

Мельникова и лидеры сборной России не получили визы для участия в ЧЕ-2026

Женская сборная по спортивной гимнастике за двое суток до вылета в Хорватию для участия в чемпионате Европы — 2026 все еще не получила въездные визы. Об этом сообщает Федерация гимнастики России (ФГР).

«Федерация гимнастики России воспринимает избирательную выдачу виз как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Резервные спортсменки и другие члены российской команды уже получили визы, тогда как лидеры женской сборной до сих пор остаются без них», — сказано в заявлении федерации.

Российская сторона уведомила World Gymnastics и European Gymnastics о произошедшем и будет добиваться, чтобы принимающая сторона обеспечила участие российских спортсменов в соревнованиях.

Женские соревнования пройдут в Загребе с 13 по 16 августа.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее в Германии сообщили, что российские гимнастки выступят на ЧМ как национальная команда.