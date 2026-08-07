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Названы лидеры сборной России по фигурному катанию

Вице-чемпионка мира Леонова назвала лидеров сборной России по фигурному катанию
Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова назвала спортсменов, которых считает лидерами национальной команды в предстоящем сезоне. Ее слова передает «Чемпионат».

«Для меня, наверное, в танцах это Степанова и Букин, в парах — судя по прошлому сезону, это Бойкова и Козловский, думаю, что они не будут снижать планку, наоборот, будут бороться. В остальных видах сложно выделить», — сказала Леонова.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Первым международным стартом для российских фигуристов в новом сезоне станет этап юниорского Гран-при, который пройдет в китайском Сиане с 20 по 22 августа.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Нейтральный статус уже оформлен для более чем сорока российских атлетов, включая фигуристов всех дисциплин.

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