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Сафонов может покинуть «ПСЖ»

Сафонов может покинуть «ПСЖ» в 2027 году
Sarah Meyssonnier/Reuters

Российский вратарь Матвей Сафонов может покинуть французский «Пари Сен-Жермен» в 2027 году, сообщает L'Équipe.

По данным издания, руководство парижского клуба рассматривает вариант расставания либо с россиянином, либо с другим голкипером Люка Шевалье, однако это решение будет принято не ранее лета следующего года.

Ожидается, что в ближайшее время состав «ПСЖ» пополнит японский вратарь Дзиона Судзуки, который перейдет из итальянской «Пармы». При этом почти сразу после трансфера он будет отправлен в аренду для получения игровой практики. После его возвращения в клуб будет определен основной вратарь команды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее стало известно, сколько Сафонов тратит на аренду виллы в Париже.

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