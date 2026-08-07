Нападающему «Аль-Ахли» и национальной команды Англии Айвану Тони официально предъявлено обвинение в нанесении побоев посетителю одного из ночных заведений Лондона. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошtл в декабре 2025 года — по данным следствия, футболист ударил головой другого посетителя клуба. Сразу после происшествия Тони был задержан, но затем отпущен под залог.

Рассмотрение дела в суде назначено на 24 сентября 2026 года.

На чемпионате мира 2026 года Айван Тони входил в состав сборной Англии. Он вышел на поле в стартовом составе в матче за третье место, где Англия переиграла Францию — команды забили десять мячей на двоих. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу англичан, которые уже в первом тайме повели 4:0.

В финале чемпионата мира сборная Испании переиграла национальную команду Аргентины. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее французский футбольный клуб «Бордо» продали за один евро.