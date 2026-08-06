Тренер «Спартака» заявил, что в футболе надо сохранять скромность

Тренер «Спартака» Карседо заявил, что в футболе надо быть скромным

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что в футболе надо быть скромным. Его слова передает пресс-служба команды.

» В футболе всегда необходимо сохранять скромность. Мы понимаем, что сезон будет сложным. «Спартак» — действующий обладатель Кубка России, мы хотим повторить этот результат», — сказал Карседо.

В матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл «Оренбург». Встреча прошла 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 5:1.

Счет открыл Пабло Солари. Он отличился на 26-й минуте. Манфред Угальде на 32-й минуте ударом с пенальти удвоил преимущество красно-белых. В начале второго тайма Угальде довел счет до разгрома. На 78-й минуте Наиль Умяров забил четвертый мяч в ворота «Оренбурга». На 80-й минуте один мяч отыграл Андрей Касаджиков. Окончательный счет установил 16-летний Павел Полех.

Ранее в «Спартаке» раскрыли цель на сезон.