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«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат» в матче Кубка России
ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл грозненский «Ахмат» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол игрока «Краснодара» Даниила Уткина, который отличился на 66-й минуте, в компенсированное время ответил Максим Самородов.

В серии пенальти «Краснодар» победил со счетом 5:4.

В группе с «Краснодаром» и «Ахматом» играют московское «Динамо» и воронежский «Факел». «Динамо» одержало победу со счетом 1:0. Московский «Спартак» является действующим победителем Кубка России. В финале прошлого розыгрыша москвичи обыграли в серии пенальти «Краснодар». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. «Спартак» впервые выиграл Кубок России с 2022 года, когда обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата.

Ранее 16-летний футболист «Спартака» установил рекорд клуба.

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