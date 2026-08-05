Украина направила протест против возвращения российских боксеров

Федерация бокса Украины направила официальный протест против возвращения российских боксеров на соревнования с флагом и гимном. Об этом сообщила Федерации бокса Украины.

«Федерация бокса Украины категорически не поддерживает решение World Boxing. Официальный протест уже направлен. Мы и дальше будем последовательно защищать интересы украинского бокса и фундаментальные ценности международного спорта», — говорится в заявлении.

29 апреля Международная федерация бокса (World Boxing) допустила российских и белорусских боксеров до соревнований во всех возрастных категориях в нейтральном статусе. Для допуска каждый спортсмен обязан пройти проверку независимой организацией, расходы на которую лягут на национальные федерации России и Беларуси.

В марте 2026 года исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. World Boxing создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA). В нее входят 168 национальных федераций. Турнир по боксу под эгидой World Boxing включен в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

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