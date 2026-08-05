Роднина рассказала, на кого надо ориентироваться Валиевой и Трусовой

Роднина рассказала, что Валиевой и Трусовой нужно ориентироваться на Туктамышеву

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Трусовой нужно ориентироваться на Елизавету Туктамышеву, передает «Советский спорт».

«В какой‑то степени Валиевой и Трусовой нужно ориентироваться на Туктамышеву. Она одна у нас смогла полноценно конкурировать с девочками‑подростками, будучи опытной фигуристкой», — сказала Роднина.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу и принимает участие в проекте «Ледниковый период».

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года.

Ранее Туктамышева выложила новые фото с Петром Гуменником.