Россияне вышли в финал по прыжкам в воду на чемпионате Европы

Шлейхер и Иванов пробились в финал ЧЕ по прыжкам с трехметрового трамплина

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Григорий Иванов отобрались в финальную стадию соревнований на трехметровом трамплине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

По итогам квалификационных прыжков Шлейхер набрал 406,75 балла и расположился на пятой позиции. Иванов с результатом 389,35 баллов замкнул девятку сильнейших. В финале примут участие 12 спортсменов.

2 августа российские прыгуны в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина стали серебряными призерами чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

Спортсмены показали результат в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. По итогам пяти попыток Молчанов и Кузина набрали 286,17 балла и заняли второе место. Золото досталось итальянцам Маттео Санторо и Кьяре Пеллакани (305,85), а бронзу выиграли немцы Луис Авила Санчез и Лена Хентшель (284,19).

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

Ранее россияне завоевали золото в прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ.