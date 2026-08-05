На Украине оштрафовали тренера за русский язык

На Украине тренера вратарей футбольной команды «Диназ» Вячеслава Богоделова подвергли штрафу за то, что он применял русский язык во время тренировки, сообщают украинские СМИ.

Сам специалист пояснил, что в течение 50 лет он говорит по-русски. Размер взыскания составил 11 426 гривен, что соответствует примерно 20,5 тыс. рублей.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует на Украине с 2019 года и обязывает использовать государственный язык в спортивной и образовательной сферах. Однако прямых указаний на запрет других языков в неформальной обстановке в нем нет.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее на Украине возмутились допуском российских волейболистов в Лигу наций.