Назван цвет экипировки российских фигуристов на международных турнирах

Российские фигуристы и тренеры выступят на международных турнирах в форме бирюзового цвета. Об этом сообщает РИА Новости.

Экипировка будет состоять из флисовой олимпийки и не будет содержать элементов, указывающих на национальную принадлежность.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Первым международным стартом для российских фигуристов в новом сезоне станет этап юниорского Гран-при, который пройдет в китайском Сиане с 20 по 22 августа.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее ISU дал нейтральный статус ряду российских фигуристов.