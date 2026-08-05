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Спорт

Назван цвет экипировки российских фигуристов на международных турнирах

Российские фигуристы будут носить бирюзовую форму на международных стартах
Александр Вильф/РИА «Новости»

Российские фигуристы и тренеры выступят на международных турнирах в форме бирюзового цвета. Об этом сообщает РИА Новости.

Экипировка будет состоять из флисовой олимпийки и не будет содержать элементов, указывающих на национальную принадлежность.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Первым международным стартом для российских фигуристов в новом сезоне станет этап юниорского Гран-при, который пройдет в китайском Сиане с 20 по 22 августа.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее ISU дал нейтральный статус ряду российских фигуристов.

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