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Спорт

Бывший глава ФИФА предложил избрать вместо Инфантино женщину

Экс-глава ФИФА Блаттер предложил избрать Лизу Клавенесс вместо Инфантино
thenational.ae

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер в своих соцсетях предложил кандидатуру представительницы Норвегии Лизы Клавенесс на пост главы организации вместо Джанни Инфантино.

«Лиза Клавенесс заслуживает высочайшего уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не плыл по течению. Для ФИФА настало время женщине возглавить организацию», — написал Блаттер.

45 лет-летняя Клавенесс является бывшей футболисткой сборной Норвегии. В 2022 году она была избрана президентом Норвежской футбольной ассоциации (NFF).

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Блаттера, который ушел в отставку из-за коррупционных скандалов. Выборы следующего главы ФИФА назначены на март 2027 года и состоятся в Марокко.

Ранее стало известно, что Инфантино попросит Белый дом помочь ему сохранить должность.

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