Россиянка Шнайдер пробилась в третий круг «тысячника» в Торонто

Шнайдер обыграла Шрамкову и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла словацкую спортсменку Ребекку Шрамкову во втором круге хардового турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Матч продолжался 1 час 45 минут и завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу россиянки.

В третьем круге Шнайдер сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и американкой Маккартни Кесслер.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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