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Первая ракетка мира Соболенко вышла в третий круг турнира в Торонто

Соболенко обыграла Утидзиму и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто
Robert Deutsch-Imagn Images/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд соревнований категории WTA 1000 в Торонто.

Во втором круге Соболенко обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму. Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу белоруски.

В следующем раунде соперницей Соболенко станет китайская теннисистка Чжан Шуай, находящаяся на 62-м месте в мирового рейтинга.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев сенсационно уступил 281-й ракетке мира на старте «Мастерса».

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