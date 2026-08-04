Жена Соболева попросила СМИ не трогать ее сына

Елена Соболева, супруга футболиста петербургского «Зенита» Александра Соболева, раскритиковала СМИ за публикацию новости про ее сына Сергея, ставшего членом академии сине-бело-голубых. Соответствующий пост она опубликовала в социальных сетях.

«Ну раз уж меня читают здесь всякие продажные блогеры и желтые СМИ, то читайте это. Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это уже ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль», — написала Соболева.

До этого Соболева опубликовала сториз, в котором сообщила о поступлении ее сына в футбольную школу «Зенита». В 2024 году Сергей Соболев во время стрима назвал «Зенит» «бомжами» и «позором российского футбола».

Во 2-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Оренбург». Встреча прошла 2 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0. Все три гола забил полузащитник гостей Максим Глушенков: на 6-й минуте он открыл счет, на 58-й оформил дубль, а на 66-й забил оформил хет-трик.

Ранее Соболев из-за публикаций про сына отказался от общения со СМИ.