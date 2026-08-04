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Fan ID вводят на Кубке России

Fan ID введут на всех стадионах РПЛ в Кубке России с сезона-2027/28
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Систему персональной идентификации болельщиков (Fan ID) введут на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России с сезона-2027/28. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, система вдобавок к тому, что работает в настоящее время на финальном матче, будет работать на всех домашних матчах команд РПЛ по ходу сезона. Исключением станут домашние матчи команд Первой, Второй, а также любительских лиг, даже в случае участия в них клубов элитного дивизиона.

Полноценно нововведение будет внедрено летом 2027 года. Таким образом, сезон-2026/27 будет проведен по текущим правилам допуска зрителей на трибуны.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России. Активные болельщики большинства всех клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

Действующим обладателем национального кубка является московский «Спартак», который в прошлом финале в серии пенальти обыграл «Краснодар».

Ранее в «Спартаке» отреагировали на пенальти в матче с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ.

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