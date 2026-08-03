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Спорт

Вратаря из Белгорода наградили сухарями за «сухарь» в матче

Белгородскому вратарю подарили связку сушек за игру на ноль
ЮФЛ Центр | Юношеская футбольная лига/VK

Вратарь СШОР №1 Белгород Георгий Фальков сыграл на ноль в домашнем матче в рамках первенства Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и получил специальную награду от Федерации футбола Белгородской области, передает пресс-служба ЮФЛ.

Встреча прошла на домашнем стадионе белгородской команды. По ее окончании руководитель оргкомитета ЮФЛ Центр Денис Андреевич Шпилев вручил голкиперу связку сушек. Эта акция была учреждена региональной федерацией футбола как способ поощрения вратарей за «сухой» матч — игру без пропущенных голов.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Максим Глушенков получил арбуз в качестве приза лучшему игроку матча РПЛ.

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