Футбольная ассоциация Уэльса первой отозвала письмо в поддержку переизбрания Инфантино

Футбольная ассоциация Уэльса отозвала поддержку Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА).

«Недавние провалы в вопросах надлежащего управления, организации процессов, ценностей, взаимодействия с заинтересованными сторонами, коммуникации и здравого смысла привели к тому, что Инфантино утратил доверие и больше не может возглавлять мировой футбол. Мы не можем мириться с тем, что интересы футбола не ставятся на первое место», — сказано в заявлении.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Ранее стало известно, что клубный ЧМ-2029 находится под угрозой из-за ФИФА.