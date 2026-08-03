«Готова на все 100%»: Костылева об участии в международном Гран-при

Российская фигуристка, двукратная победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева рассказала о подготовке к предстоящему этапу юниорского Гран-при в Китае. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Ментально я готова на все 100%. Очень жду момент, когда уже попаду на Гран‑при в Китае. На прокатах было важно показать программы, готовность. Не надо было демонстрировать свой максимум, потому что если подойти к пику формы на прокатах, то к Китаю уже самого пика не будет. Так что мы с Евгением Викторовичем Плющенко будем готовиться и набирать пик формы к этапу Гран‑при», — сказала Костылева.

Помимо фигуристки на этап отправятся одиночник Лев Лазарев, а также танцевальная пара Мария Фефелова — Артем Валов и спортивный дуэт Полина Шешелева — Егор Карнаухов.

Этап состоится с 19 по 22 августа. Россиянам выделили по одной квоте в каждом виде: женское и мужское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Для российских фигуристов-юниоров это выступление на международной арене станет первым после бана.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Ранее Костылева заявила о своих травмах.