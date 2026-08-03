Фанаты «Спартака» выступили против трансфера Даку

Объединение болельщиков московского «Спартака» Crazy North выступило против потенциального трансфера албанского нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в столичный клуб.

«Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьезные задачи. Таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно. Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был нападающий... принципы должны быть превыше гипотетических результатов», — сказано в заявлении болельщиков.

«Спартак» официальным письмом уведомили Рубин об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

«Спартак» одержал победу над «Ахматом» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 1:2.

После этой встречи «Спартак» заработал шесть очков и расположился на второй строчке турнирной таблицв. В следующем туре красно-белые встретятся с «Краснодаром» 9 августа.

Ранее «Спартак» предостерегли от ошибки с трансфером Даку.