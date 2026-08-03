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Спорт

Фанаты «Спартака» выступили против трансфера Даку

Объединение фанатов «Спартака» выступило против трансфера Даку
ФК «Рубин»

Объединение болельщиков московского «Спартака» Crazy North выступило против потенциального трансфера албанского нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в столичный клуб.

«Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьезные задачи. Таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно. Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был нападающий... принципы должны быть превыше гипотетических результатов», — сказано в заявлении болельщиков.

«Спартак» официальным письмом уведомили Рубин об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

«Спартак» одержал победу над «Ахматом» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 1:2.

После этой встречи «Спартак» заработал шесть очков и расположился на второй строчке турнирной таблицв. В следующем туре красно-белые встретятся с «Краснодаром» 9 августа.

Ранее «Спартак» предостерегли от ошибки с трансфером Даку.

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