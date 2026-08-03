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Участника ОИ-2020 нашли спустя 44 дня после исчезновения

Участника Олимпийских игр-2020 Феррейру нашли живым спустя 44 дня после пропажи
Shutterstock

Бразильский легкоатлет Даниэль Феррейра до Насименто был найден живым спустя 44 дня после исчезновения в восточной части Сан-Паулу. Об этом сообщает ESPN.

Атлет был обнаружен прохожим, который узнал его по ориентировке, после чего встретился с матерью в полицейском участке. По данным полиции, состояние Феррейры оценивается как удовлетворительное. Причину своего исчезновения он не назвал, пояснив лишь, что ушел из-за личных проблем.

Атлет покинул дом 19 июня, взяв с собой черный рюкзак, и с того момента не выходил на связь. Семья сначала пыталась найти Даниэла самостоятельно, но позже подала заявление в полицию.

Феррейра представлял Бразилию на Олимпиаде в Токио, где сошел с дистанции на 25-м километре марафона. Позже он завоевал лицензию на Игры в Париже, но перед стартом провалил допинг-тест. В его пробе обнаружили три вида анаболических стероидов, из-за чего его отстранили от профессионального спорта до 2029 года.

В апреле 2022 года он установил рекорд Южной Америки на марафонской дистанции — 2 часа 4 минуты 51 секунда.

Ранее 16-летняя российская теннисистка победила в дебютном турнире WTA.

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