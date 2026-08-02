«Многовато ставят»: Губерниев о пенальти в матче «Спартак» — «Ахмат»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о судейских решениях в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак». Его слова передает «Матч ТВ».

«Хочу сказать, что «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона. Но в случае с конкретно этим моментом «Спартак» не успел привыкнуть к новым правилам. Арбитр посчитал, что в этом эпизоде нужно давать пенальти — окей. Но почему тогда на Литвинове его не дали?» — заявил Губерниев.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счетом 1:2. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом тайме главный арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву коснулся рукой мяча, полученного от вратаря Александра Максименко при розыгрыше от ворот. Пенальти реализовал Эгаш Касинтура, открыв счет.

После этой встречи «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. В следующем туре грозненская команда проведет матч с воронежским «Факелом» 10 августа, а красно-белые встретятся с «Краснодаром» 9 августа.

Ранее «Спартак» отреагировал на пенальти в матче с «Ахматом».