«Неприбыльная история»: Плющенко о своей академии фигурного катания

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его академия «Ангелы Плющенко» не приносит прибыли. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это не наш доход и не наш бизнес. Изначально академия строилась под моих детей Александра и Арсения. Есть дети, мы начали разрастаться, много спортсменов стало, условия одни из лучших. Это неприбыльная история. Вышли или не вышли в безубыточность? Пока в минусе», — заявил Плющенко.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Яна Рудковская заявила, что Плющенко не включили в Зал славы из-за политики.