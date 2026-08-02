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Легенда «Локомотива»: «Галатасарай» сделает все, чтобы получить Батракова

Экс-игрок Булыкин допустил, что Батраков захочет уйти в «Галатасарай»
Михаил Киреев/РИА Новости

Турецкий «Галатасарай» предпринимает серьезные усилия, чтобы купить полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, и сам игрок может выразить желание уехать в другую страну. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий красно-зеленых Дмитрий Булыкин.

«Галатасарай» очень серьезно настроен на Батракова. Думаю, они могут сделать все, чтобы он к ним уехал. По зарплатам, полагаю, у них проблем нет, так что когда с Алексеем проведут беседы по личному контракту, он и сам захочет поменять атмосферу и поиграть в еврокубках.

Не исключу, что в «Локомотиве» еще будут перестановки и трансферы, все зависит от руководства и от того, кем они попробуют заменить тех, кто уходит. Воробьев уже ушел, Батраков и Карпукас — под вопросом. Потребуются серьезные трансферы, если эти игроки покинут команду. Но мы не знаем, что творится внутри и о чем ведутся переговоры.

Может быть, все уже решили без нас, и нам остается только смотреть и радоваться за «Локомотив». Потому что каждый год у них так происходит: два года назад говорили, что команда будет внизу таблицы после ухода лидеров, но она шла в тройке лидеров чуть ли не весь сезон. В прошлом сезоне говорили, что ничего не получится, а «Локомотив» занял третье место. Поэтому я всегда смотрю на него с оптимизмом. Там есть люди, которые разбираются в футболе и знают, что и как нужно делать, чтобы клуб не терял уровень, даже если уходят топ-игроки», — заметил Булыкин.

Ранее в «Локо» опровергли переговоры с «Галатасараем».

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