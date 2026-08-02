Дзюбе привели в пример Месси и Роналду

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович заявил, что форвард Артем Дзюба может закончить карьеру, если сам захочет, передает «Чемпионат».

«Стоит ли Дзюбе завершить карьеру? Только если сам Артем этого хочет. Но если у него есть силы — не надо. Посмотрите на Роналду, Месси — сколько возрастных футболистов на последнем чемпионате мира было», — сказал Божович.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее в самарских «Крыльях» объяснили, почему не подписали Дзюбу.