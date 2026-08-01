Акинфеев опубликовал пост после ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов»

Акинфеев: мне непривычно болеть за игроков ЦСКА с трибуны

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев написал в своем Telegram-канале пост после ничьей в матче с самарскими «Крыльями Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне по-прежнему непривычно болеть за ребят с трибуны, но у моего восстановления есть и положительная сторона. Я встретился с легендами нашего тренерского цеха Юрием Палычем, а также с мэтром театра и кино, Игорем Ливановым», — написал Акинфеев.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший травму в апреле, продолжает восстанавливаться, а новичок команды — вратарь Максим Бориско, купленный у «Балтики», — остался в запасе.

В матче первого тура нового сезона РПЛ ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику». Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1.

Ранее ЦСКА купил у «Балтики» 26-летнего вратаря.