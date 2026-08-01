В ЦСКА рассказали, зачем купили Бориско

Главный тренер столичного ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что голкипер Максим Бориско будет получать игровое время. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я знаю Бориско с 14-15 лет. Когда я вел академию «Рубина» 2000 года, Максим играл в финале национального турнира против нас за «Кубань» 2000 года, так что мы с ним уже встречались. Перед переходом мы общались с ним, я честно объяснил все, как есть — он заявил, что готов конкурировать. Слова Андрея Викторовича Талалаева на его акции в наших глазах никак не повлияли, но это правда, что для «Балтики» Бориско был больше, чем половина команды. Он свое игровое время в ЦСКА будет получать», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене» 1 августа, завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает первое место, набрав четыре очка, клуб из Самары располагается на девятой строчке с двумя баллами.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 8 августа, команды выйдут на поле 20:30 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА объяснили ничью с «Крыльями Советов».