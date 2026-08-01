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Спорт

«Будет что-то плохое»: Тарасова о выдаче нейтральных статусов российским фигуристам

Тарасова: ISU не хочет, чтобы россияне выступали, и тянет с нейтральным статусом
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, есть ли у нее понимание, почему Международный союз конькобежцев (ISU) тянет с выдачей нейтральных статусов для российских фигуристов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не хотят, чтобы мы выступали, поэтому тянут. Именно поэтому нас и отстраняли не четыре года. Мне кажется, все равно ничего хорошего не будет и обязательно будет что-то плохое», — указала она.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Среди фигуристов, выступающих на взрослом уровне, нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров. В первой части сезона фигуристы могут выступать на «Челленджерах».

Ранее стало известно, поменяет ли ФФККР заявку на международный Гран-при.

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