Овечкин назвал своего любимого хоккеиста

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале Fonbet назвал своего любимого хоккеиста.

«Марио Лемье», — заявил он.

С 1984 по 2005 год Лемье провел 18 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Питтсбурга» и выиграл с командой два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок и три (2009, 2016, 2017) как владелец.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.

Ранее Овечкин заявил, что ему не понравился финал чемпионата мира.