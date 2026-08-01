Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Овечкин назвал своего любимого хоккеиста

Овечкин назвал Марио Лемье своим любимым хоккеистом
Nick Wass/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале Fonbet назвал своего любимого хоккеиста.

«Марио Лемье», — заявил он.

С 1984 по 2005 год Лемье провел 18 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Питтсбурга» и выиграл с командой два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок и три (2009, 2016, 2017) как владелец.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.

Ранее Овечкин заявил, что ему не понравился финал чемпионата мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!