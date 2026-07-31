Россияне выступят без флага и гимна на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Россияне выступят без гимна на ЧЕ по спортивной гимнастике в Загребе

Российские и белорусские атлеты выступят на чемпионате Европы по спортивной гимнастике без флага и гимна, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Загребе в августе 2026 года.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Позднее федерация заявила, что для ранее распределенных турниров может потребоваться временная гибкость из-за обязательных требований властей стран-хозяек.

Ранее российская гимнастка завоевала серебро Кубка мира.