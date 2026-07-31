В «Краснодаре» рассказали, когда вернется травмированный Кордоба

Травмированный на ЧМ-2026 Кордоба вернется в «Краснодар» в августе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции сообщил, что травмированный нападающий Джон Кордоба вернется в расположение клуба в августе.

«Джон проходит сейчас в Барселоне восстановление, делает все необходимое для того, чтобы вернуться после травмы. В первых числах августа, с 1-го по 10-е, он приедет в Краснодар на заключительную часть подготовки. Там он проходит определенные тесты, МРТ, поэтому чуть-чуть дата может двигаться, но вот в этих числах он будет уже с нами», — сказал Мусаев.

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Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2025/2026, забив 17 голов в 28 матчах. По итогам сезона-2025/26 «Краснодар» выиграл серебряные медали РПЛ.

В матче 1-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 3:1.

На 12-й минуте Мирлинд Даку открыл счет. На 45+6-й минуте Боселли сравнял счет прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма Никита Кривцов забил гол, но он был отменен из-за офсайда у Воробьева. На 66-й минуте Кривцов вновь забил, и этот гол был засчитан. Третий гол «Краснодара» в компенсированное ко второму тайму время забил Кристиан.

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